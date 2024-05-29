Невролог Хашба рассказала о симптомах рассеянного склероза у детей
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«Первые жалобы, которые могут появиться у ребёнка, — снижение остроты зрения: сначала на один глаз, потом может присоединиться второй, либо происходит полная утрата зрения», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».
Далее, по словам специалиста, появляется боль при движении глазным яблоком, невозможность сфокусировать взгляд на каком-то одном предмете.
Позже возникает нарушение чувствительности в конечностях по типу анемии или парестезии, ухудшаются двигательные функции — трудности при письме, невозможность пройти привычное расстояние, нарушение координации, пошатывания при ходьбе.
«Вместе с неврологической симптоматикой появляется и сопутствующая, которая ухудшает общее состояние ребёнка: сильная утомляемость при умственных или физических нагрузках, перепады настроения, агрессия и раздражительность. Как следствие, РС-специалисты часто наблюдают признаки депрессии и тревожных расстройств», — сказала невролог.
Ранее заведующая неврологическим отделением №2 Федерального центра мозга и нейротехнологий невролог Ольга Бойко рассказала, что при правильном лечении рассеянный склероз не влияет на качество жизни.