Врач Бойко: при правильном лечении рассеянный склероз не влияет на качество жизни
Чаще всего заболевание диагностируют у пациентов 20—30 лет, но в последние десятилетия его также стали выявлять у детей, подростков и пожилых, поделилась она в беседе с газетой «Известия».
Рассеянный склероз не влияет на продолжительность жизни при своевременной диагностике и правильно подобранной терапии, заверила Бойко.
Заболевание также не накладывает никаких ограничений на людей, которые соблюдают рекомендации врача, заключила невролог.
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