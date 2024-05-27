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Врач Бойко: при правильном лечении рассеянный склероз не влияет на качество жизни

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Заведующая неврологическим отделением №2 Федерального центра мозга и нейротехнологий невролог Ольга Бойко рассказала, что после пандемии COVID-19 возросло число случаев рассеянного склероза.

Чаще всего заболевание диагностируют у пациентов 20—30 лет, но в последние десятилетия его также стали выявлять у детей, подростков и пожилых, поделилась она в беседе с газетой «Известия».

Рассеянный склероз не влияет на продолжительность жизни при своевременной диагностике и правильно подобранной терапии, заверила Бойко.

Заболевание также не накладывает никаких ограничений на людей, которые соблюдают рекомендации врача, заключила невролог.

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