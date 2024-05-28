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В подмосковные больницы устроились на работу ещё 180 врачей по программе «Приведи друга»

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В подмосковные больницы устроились на работу ещё 180 врачей по программе «Приведи друга», которая работает уже третий год, рассказали в Минздраве Московской области.

Об этом сообщает 360.ru.

«Благодаря программе «Приведи друга», за всё время её работы к нам в больницы и поликлиники трудоустроились почти 800 медиков, в том числе более 180 — за этот год», — рассказал глава министерства Алексей Сапанюк.

По этой программе врачи, которые привели на работу своего друга, получают премию в 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пополнилось число земских докторов и земских фельдшеров.

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