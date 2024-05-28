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FT: многие западные компании поменяли мнение по поводу ухода из России

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Западный бизнес, заявивший ранее об уходе из России на фоне украинского конфликта, поменял свои планы, пишет газета Financial Times.
FT: многие западные компании поменяли мнение по поводу ухода из России
  • Gettyimages.ru
  • © Floresco Productions

В издании сообщили, что сотни европейских компаний продолжают деятельность в России. Они пересмотрели своё решение об уходе из-за роста потребительской активности и бюрократических вопросов.  

По словам одного из руководителей, работающих с западным бизнесом в России, многие компании оказались «между молотом и наковальней».

«Они сказали, что уйдут. Им были предоставлены на выбор покупатели их бизнеса, которые оказались для них неприемлемыми», — сказал он. 

Взгляды глав международного бизнеса изменились, они задаются вопросом, стоит ли уходить из России, отмечается в публикации. 

По данным газеты, в стране с 2022 года остались более 2,1 тыс. западных компаний, примерно 1,6 тыс. ушли или завершили свою работу. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил о провале санкционной агрессии Запада против России. 

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