FT: многие западные компании поменяли мнение по поводу ухода из России
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В издании сообщили, что сотни европейских компаний продолжают деятельность в России. Они пересмотрели своё решение об уходе из-за роста потребительской активности и бюрократических вопросов.
По словам одного из руководителей, работающих с западным бизнесом в России, многие компании оказались «между молотом и наковальней».
«Они сказали, что уйдут. Им были предоставлены на выбор покупатели их бизнеса, которые оказались для них неприемлемыми», — сказал он.
Взгляды глав международного бизнеса изменились, они задаются вопросом, стоит ли уходить из России, отмечается в публикации.
По данным газеты, в стране с 2022 года остались более 2,1 тыс. западных компаний, примерно 1,6 тыс. ушли или завершили свою работу.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о провале санкционной агрессии Запада против России.