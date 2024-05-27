В России запустят аналитическую панель мониторинга трудоустройства выпускников

В Минтруде планируют разработать инструмент, на который смогут ориентироваться абитуриенты при выборе специальности, на которую они будут поступать.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В июне министерство запустит аналитическую панель мониторинга трудоустройства выпускников, заявил замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин на круглом столе в Совете Федерации «Дефицит рабочих кадров: пути решения».

Панель будет размещена в специальной подсистеме платформы «Работа в России».

«Это огромная база данных о выпускниках, их трудоустройстве. Мы на протяжении нескольких лет собирали данные и сейчас видим образовательные и профессиональные траектории выпускников, в том числе уровень трудоустройства выпускников в разрезе учебных заведений, специальностей, регионов, уровня заработных плат», — пояснил чиновник.

Минтруд вместе с другими ведомствами и регионами планирует подготовить и новую методику прогноза кадровой потребности. Это позволит выпускникам вузов и колледжей соответствовать запросам работодателей в пятилетней перспективе.

Как отметил Платыгин, методику представят в правительство в июне, после чего вынесут на обсуждение с парламентариями и экспертами.

Ранее сообщалось, что первые экзамены по литературе, химии и географии в рамках основного периода сдачи ЕГЭ начались в Москве.