В Москве стартовал основной период сдачи ЕГЭ

Первые экзамены по литературе, химии и географии в рамках основного периода сдачи ЕГЭ начались в Москве, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

«В этом году в Москве на участие в основном периоде ЕГЭ зарегистрировались более 87 тыс. человек. Из них около 68 тыс. — нынешние выпускники», — сказала Ракова.

Она также отметила, что экзамены по литературе и химии выбрали свыше 14 тыс. выпускников. На географию записались более 2 тыс. одиннадцатиклассников.

Результаты сдачи ЕГЭ по этим трём предметам станут известны не позднее 6 июня на портале mos.ru или в школе обучения.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае в текущем году самыми популярными предметами для сдачи основного государственного экзамена стали информатика, обществознание и география.