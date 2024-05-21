В Пермском крае информатика стала самым популярным предметом на ОГЭ

В Пермском крае в текущем году самыми популярными предметами для сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) стали информатика, обществознание и география.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на краевое Министерство образования.

По данным ведомства, информатику планируют сдавать более 14 тыс. человек, обществознание — более 13,4 тыс., географию — почти 13 тыс.

Также в числе распространённых для сдачи предметов биология и иностранные языки.

Ранее в Департаменте образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа рассказали о самых популярных предметах у школьников региона для сдачи ЕГЭ.