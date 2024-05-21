В Пермском крае информатика стала самым популярным предметом на ОГЭ
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на краевое Министерство образования.
По данным ведомства, информатику планируют сдавать более 14 тыс. человек, обществознание — более 13,4 тыс., географию — почти 13 тыс.
Также в числе распространённых для сдачи предметов биология и иностранные языки.
Ранее в Департаменте образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа рассказали о самых популярных предметах у школьников региона для сдачи ЕГЭ.