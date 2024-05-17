Названы самые популярные предметы у школьников ХМАО для сдачи ЕГЭ

В Департаменте образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа рассказали о самых популярных предметах у школьников региона для сдачи ЕГЭ.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Центр управления регионом.

«Очень отрадно, что в этом году впервые все они — технические. На втором месте у нас информатика, на третьем — биология, на четвёртом — физика, и замыкает пятёрку самых востребованных химия», — сказала замдиректора ведомства Инна Святченко.

Она также отметила, что из дополнительных предметов лидером по популярности является обществознание, так как этот предмет требуется для поступления в большинство вузов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о подготовке столичных школ к проведению ЕГЭ и ОГЭ.