Названы самые популярные предметы у школьников ХМАО для сдачи ЕГЭ
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Центр управления регионом.
«Очень отрадно, что в этом году впервые все они — технические. На втором месте у нас информатика, на третьем — биология, на четвёртом — физика, и замыкает пятёрку самых востребованных химия», — сказала замдиректора ведомства Инна Святченко.
Она также отметила, что из дополнительных предметов лидером по популярности является обществознание, так как этот предмет требуется для поступления в большинство вузов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о подготовке столичных школ к проведению ЕГЭ и ОГЭ.