Капитальный ремонт проведут в 29 школах Ставрополья

Министр образования Ставропольского края Мария Смагина заявила, что в этом году в 29 школах региона планируют начать капитальный ремонт.

Об этом информирует ИА «Победа26».

По словам министра, в 23 объектах ремонт проведут в течение двух лет, а в шести — за год.

Минобразования региона будет контролировать проведение работ при поддержке губернатора Владимира Владимирова. Часть средств на ремонт выделят из краевого бюджета.

Учеников на время ремонта распределят в другие образовательные учреждения, уточнила Смагина.

Ранее сообщалось, что Тверская область получит 107,2 млн рублей из федерального бюджета на строительство и модернизацию школ.