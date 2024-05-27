Капитальный ремонт проведут в 29 школах Ставрополья
Об этом информирует ИА «Победа26».
По словам министра, в 23 объектах ремонт проведут в течение двух лет, а в шести — за год.
Минобразования региона будет контролировать проведение работ при поддержке губернатора Владимира Владимирова. Часть средств на ремонт выделят из краевого бюджета.
Учеников на время ремонта распределят в другие образовательные учреждения, уточнила Смагина.
Ранее сообщалось, что Тверская область получит 107,2 млн рублей из федерального бюджета на строительство и модернизацию школ.