В Тверскую область направят более 107 млн рублей на строительство и модернизацию школ

Тверская область получит 107,2 млн рублей из федерального бюджета на строительство и модернизацию школ.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу правительства России.

Работа проходит в рамках госпрограммы «Развитие образования». Средства получит ряд регионов.

«Подписанное распоряжение необходимо для исполнения поручения президента, которое глава государства дал по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося в декабре 2022 года», — заявили в пресс-службе.

Ранее 360.ru сообщал, что в Подмосковье летом начнётся очередной этап капремонта школ.