Мосгорсуд оставил предпринимателя Фомина в СИЗО по делу Тимура Иванова

Мосгорсуд признал законным арест соучредителя ООО «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина, который является фигурантом дела замминистра обороны Тимура Иванова, подозреваемого во взяточничестве.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сказал судья.

Адвокаты просили суд изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определённых действий.

Замминистра обороны и его друг Сергей Бородин арестованы до 23 июня. Оба являются фигурантами уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что они участвовали в деятельности преступной группы, которая наживалась при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России.

25 апреля суд отправил под стражу третьего фигуранта — Александра Фомина. По данным следствия, он имеет связи среди «руководства предприятий Минобороны и коммерческих структур».