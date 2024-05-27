Мосгорсуд оставил предпринимателя Фомина в СИЗО по делу Тимура Иванова
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сказал судья.
Адвокаты просили суд изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определённых действий.
Замминистра обороны и его друг Сергей Бородин арестованы до 23 июня. Оба являются фигурантами уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что они участвовали в деятельности преступной группы, которая наживалась при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России.
25 апреля суд отправил под стражу третьего фигуранта — Александра Фомина. По данным следствия, он имеет связи среди «руководства предприятий Минобороны и коммерческих структур».