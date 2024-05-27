RT в Telegram
Подпишись

Мосгорсуд оставил предпринимателя Фомина в СИЗО по делу Тимура Иванова

Короткая ссылка
Мосгорсуд признал законным арест соучредителя ООО «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина, который является фигурантом дела замминистра обороны Тимура Иванова, подозреваемого во взяточничестве.
Мосгорсуд оставил предпринимателя Фомина в СИЗО по делу Тимура Иванова
  • © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сказал судья.

Адвокаты просили суд изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определённых действий.

Замминистра обороны и его друг Сергей Бородин арестованы до 23 июня. Оба являются фигурантами уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что они участвовали в деятельности преступной группы, которая наживалась при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России.

25 апреля суд отправил под стражу третьего фигуранта — Александра Фомина. По данным следствия, он имеет связи среди «руководства предприятий Минобороны и коммерческих структур».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить