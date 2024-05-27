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Предпринимателям объяснили новые правила использования англицизмов

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Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов прокомментировал законопроект, предписывающий российскому бизнесу ограничить использование англицизмов.

Законопроект, идею которого на Санкт-Петербургском международном культурном форуме одобрил президент, постараются принять уже в этом году, пишет «Парламентская газета».

Правительство решило поддержать, но доработать документ. А у многих представителей бизнеса сложилось представление, что смена названий может обойтись недёшево. Однако это лишь следствие возникшего недопонимания.

Русскоязычным должно стать только коммерческое обозначение, фирменное название менять не требуется, даже если это иностранное заимствование, пояснил Шолохов.

«То есть должно будет быть написано «гостиница», а не «отель», «магазин», а не «шоп», «парикмахерская», а не «барбершоп». Коммерческое обозначение — это, по сути, обозначение предложенной неопределённому кругу лиц услуги», — уточнил он.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра России Михаил Мишустин заявил о необходимости аккуратно отрегулировать работу маркетплейсов в России.

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