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Юрист: произведения искусства с информацией о наркотиках будут маркировать

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Полина Полетаева
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал внесение в Госдуму поправок, предполагающих штрафы за распространение произведений искусства с информацией о наркотиках.

По словам специалиста, данная инициатива — логическое продолжение жёсткой антинаркотической политики государства.

«Проектом уточняется понятие пропаганды незаконного оборота наркотиков, при этом одновременно вводится её полный запрет. Напомню, сейчас запрещены только некоторые из её элементов. Сфера действия закона довольно широкая — запрет коснётся публичного распространения информации о наркотиках в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет и произведениях науки, литературы и искусства», — рассказал Соловьёв.

Он добавил, что законопроектом допускается публичное распространение подобных произведений, изданных до 1 января 2024 года при условии их маркировки.

«То есть сообщения о том, что за незаконный оборот наркотиков предусмотрена ответственность, в том числе пожизненное лишение свободы. По большому счёту мы недооцениваем то влияние, которое могут оказывать произведения искусства и информационные материалы, создающие привлекательный образ наркотиков для подрастающего поколения. Данный законопроект призван решить этот вопрос», — заключил юрист.

Депутат Михаил Кизеев, со своей стороны, обратил внимание на то, что, согласно новым поправкам, нормы вступят в силу не с 1 января 2024 года, а с 1 сентября 2024 года.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять поправки, предполагающие штрафы до 600 тыс. рублей за распространение произведений искусства с информацией о наркотиках.

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