Кизеев: изданные тиражи литературы не подпадут под закон о пропаганде наркотиков

Уже изданная литература, в том числе классическая, содержащая при этом информацию о наркотических средствах, не будет подпадать под новые нормы, изложенные в законопроекте о запрете пропаганды наркотиков, пояснил один из авторов документа депутат Михаил Кизеев.

Депутат отметил, что после принятия законопроекта в первом чтении ряд экспертов опасался, что если законопроект будет принят в текущей версии, то любое такое упоминание в фильмах, сериалах или литературных произведениях повлечёт уголовную ответственность.

«Уточняются положения, которые вызвали самый большой общественный резонанс по упоминанию наркотических средств в произведениях литературы и искусства», — сообщил Кизеев RT.

Так, согласно изменениям, распространение этой информации не будет считаться пропагандой, если произведение содержит сообщение об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.

«Ответственность за пропаганду наступает при распространении информации в публичном поле. При этом, например, книги, изданные давно и содержащие информацию о таких веществах, не будут попадать под нормы, если они не транслируются в публичном пространстве», — подчеркнул парламентарий.

Среди внесённых поправок есть и изменение даты вступления закона в силу. Если до этого предполагалось, что нормы вступят в силу с 1 января 2024 года, то сейчас эта дата меняется на 1 сентября 2024 года, сообщил депутат.

27 мая комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять поправки, согласно которым предлагается штрафовать на сумму до 600 тыс. рублей за пропаганду наркотиков.