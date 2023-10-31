Рэпер Scally Milano оштрафован за треки с призывами к употреблению наркотиков

Невский районный суд Санкт-Петербурга постановил оштрафовать рэпера Даниила Дмитриева (известного как Scally Milano) за треки с призывами к употреблению наркотиков.

Об этом информирует Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд изучил его песни и нашёл в них пропаганду запрещённых препаратов.

Сам музыкант факт правонарушения признал, раскаялся и удалил треки, в которых суд выявил нарушения.

В июне суд постановил заблокировать 14 песен Scally Milano из-за упоминания в них запрещённых веществ.

С просьбой проверить песни исполнителя в прокуратуру Василеостровского района обратилась гражданка по фамилии Строганова после того, как обнаружила, что на треках нет возрастной маркировки, следовательно, они легкодоступны как для детей, так и подростков.