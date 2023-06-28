Песни рэп-исполнителя Scally Milano подпали под судебный запрет

Суд постановил заблокировать некоторые треки рэпера Scally Milano из-за упоминания в них запрещённых веществ.

«Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил исковое заявление прокурора о признании информации, размещённой в сети интернет, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено», — приводит РИА Новости сообщение объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Всего под запрет подпали 14 песен исполнителя, в которых речь идёт о наркотических веществах. По данным судов, треки могут подтолкнуть слушателя, в частности детей, совершить неправомерные действия.

«Автор позиционирует себя как человек, употребляющий наркотики, а также человек, одобряющий продажу наркотиков. Данная информация способна сформировать у читателя/слушателя желание сделать то же самое, повторить действия автора», — говорится в заявлении пресс-службы судов.

С просьбой проверить песни исполнителя в прокуратуру Василеостровского района обратилась гражданка по фамилии Строганова после того, как обнаружила, что на треках нет возрастной маркировки, следовательно, они легкодоступны как для детей, так и подростков.

Как сообщает агентство, с 2024 года исполнителям, читающим рэп о запрещённых веществах, может грозить уголовная ответственность.

Ранее петербургский суд запретил распространение в России песни «Ойда» иноагента Oxxxymiron*.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 07.10.2022.