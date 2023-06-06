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Петербургский суд запретил распространение в России песни «Ойда» рэпера-иноагента Oxxxymiron

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Районный суд Санкт-Петербурга постановил запретить распространение в России песни «Ойда» рэпера-иноагента Мирона Фёдорова (Oxxxymiron*).
Петербургский суд запретил распространение в России песни «Ойда» рэпера-иноагента Oxxxymiron
  • АГН «Москва»

Об этом информирует объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Отмечается, что с иском о запрете распространения этой песни в суд обратилась городская прокуратура.

Суд удовлетворил требования истца.

В декабре суд в Санкт-Петербурге оштрафовал Фёдорова на 45 тыс. рублей за дискредитацию армии.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 07.10.2022.

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