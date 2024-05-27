Врач Губарева рассказала о профилактике детского ожирения

Детский врач-эндокринолог, руководитель Центра детской эндокринологии «СМ-Клиника» Дарья Губарева рассказала о мерах профилактики ожирения в детском возрасте.

Избыточная масса тела и ожирение — наиболее распространённые эндокринные заболевания среди детей и подростков, их частота составляет около 30%, поделилась специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Она рассказала о мерах профилактики детского ожирения. Среди них физическая активность — не менее одного часа ежедневно и спорт — не менее двух тренировок в неделю. Тренировки могут быть любыми, главное, чтобы ребёнку это нравилось.

Губарева также посоветовала не делать сладости и фастфуд наградой за достижения.

«Взрослые должны помнить, что именно они несут ответственность за набор продуктов в домашнем холодильнике и режим питания ребёнка и семьи в целом», — заключила врач.

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