RT в Telegram
Подпишись

Специалисты рассказали о мальтийской лихорадке, обнаруженной в Самаре

Короткая ссылка
RT
Опрошенные RT специалисты прокомментировали сообщение о том, что в Самаре ввели карантин из-за мальтийской лихорадки.
Специалисты рассказали о мальтийской лихорадке, обнаруженной в Самаре
  • Gettyimages.ru

Врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух отметила, что мальтийская лихорадка, или бруцеллез, — это инфекция, вызываемая бактериями рода Brucella.

«Заболевание передаётся от инфицированных животных человеку, чаще всего при прямом контакте с заражёнными животными (обычно так заболевают работники животноводческих ферм, мясокомбинатов) или при употреблении в пищу заражённых продуктов животного происхождения, таких как молоко, сыр, мясо», — рассказала она.

В свою очередь врач-терапевт Центра Новых Медицинских Технологий (Новосибирск), эксперт рынка НТИ Хелснет Александр Малов обратил внимание на то, что вакцины против бруцеллёза для человека не существует, а вот вакцина для скота — существует.

Заболевание передаётся фекально-оральным механизмом и характеризуется наличием лихорадки, интоксикационного синдрома и поражением внутренних органов, уточнил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Довольно-таки разнообразного поражения внутренних органов, начиная от суставов, заканчивая нервной системой и даже мочевыделительной и половой системой. Это инфекционное заболевание, которое может приводить к серьёзным последствиям, вплоть до бесплодия или хронического поражения суставов», — отметил инфекционист.

По его словам, для лечения человека нужно использовать антибактериальную терапию в как можно более короткие сроки, не дожидаясь хронизации заболеваний.

«А в качестве профилактики заболевания в основном используется неспецифическая профилактика, направленная на ветеринарный контроль продуктов животноводства, чтобы они не попадали в торговую сеть и на пункты общественного питания», — заключил собеседник RT.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Куйбышевском районе Самары ввели карантин из-за мальтийской лихорадки, очаг которой нашли на территории личного подсобного хозяйства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить