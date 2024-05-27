Специалисты рассказали о мальтийской лихорадке, обнаруженной в Самаре

Опрошенные RT специалисты прокомментировали сообщение о том, что в Самаре ввели карантин из-за мальтийской лихорадки.

Врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух отметила, что мальтийская лихорадка, или бруцеллез, — это инфекция, вызываемая бактериями рода Brucella.

«Заболевание передаётся от инфицированных животных человеку, чаще всего при прямом контакте с заражёнными животными (обычно так заболевают работники животноводческих ферм, мясокомбинатов) или при употреблении в пищу заражённых продуктов животного происхождения, таких как молоко, сыр, мясо», — рассказала она.

В свою очередь врач-терапевт Центра Новых Медицинских Технологий (Новосибирск), эксперт рынка НТИ Хелснет Александр Малов обратил внимание на то, что вакцины против бруцеллёза для человека не существует, а вот вакцина для скота — существует.

Заболевание передаётся фекально-оральным механизмом и характеризуется наличием лихорадки, интоксикационного синдрома и поражением внутренних органов, уточнил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Довольно-таки разнообразного поражения внутренних органов, начиная от суставов, заканчивая нервной системой и даже мочевыделительной и половой системой. Это инфекционное заболевание, которое может приводить к серьёзным последствиям, вплоть до бесплодия или хронического поражения суставов», — отметил инфекционист.

По его словам, для лечения человека нужно использовать антибактериальную терапию в как можно более короткие сроки, не дожидаясь хронизации заболеваний.

«А в качестве профилактики заболевания в основном используется неспецифическая профилактика, направленная на ветеринарный контроль продуктов животноводства, чтобы они не попадали в торговую сеть и на пункты общественного питания», — заключил собеседник RT.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Куйбышевском районе Самары ввели карантин из-за мальтийской лихорадки, очаг которой нашли на территории личного подсобного хозяйства.