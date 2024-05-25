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Путин заявил, что каждый рубль в экономике ВС России должен работать эффективно

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Президент России Владимир Путин призвал выстроить эффективную экономику в отечественной армии.
Путин заявил, что каждый рубль в экономике ВС России должен работать эффективно
  • Gettyimages.ru

«Мы все понимаем, что при таких расходах экономика вооружённых сил, являющаяся частью экономики всей страны, должна быть выстроена соответствующим образом, с тем чтобы каждый государственный рубль работал эффективно», — цитирует его ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что важно вписать экономику силового блока в экономику Российской Федерации, чтобы она соответствовала «динамике момента».

По его словам, бюджет Министерства обороны приближается к уровню середины 80-х годов.

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