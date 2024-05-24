Собянин поздравил московских выпускников с последним звонком

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных выпускников с последним звонком в своём Telegram-канале.

«Уже прошли торжественные линейки и традиционные концерты с поздравлениями и выступлениями детей, их родителей и учителей. В школах вручали подарки выпускникам и танцевали прощальный вальс. Сейчас у них наступила ответственная пора сдачи ОГЭ и ЕГЭ», — написал Собянин.

Он также отметил, что в прошедшем учебном году был пересмотрен подход подготовки к ЕГЭ, а также добавлены практикумы в расписание учеников для подготовки к поступлению в вуз.

Собянин пожелал почти 180 тыс. столичных выпускников девятых и 11-х классов успешно сдать экзамены.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье последние звонки 25 мая пройдут для 40 тыс. выпускников.