На Ставрополье последние звонки 25 мая пройдут для 40 тысяч выпускников
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Победа26».
По словам главы региона Владимира Владимирова, методика работы всех структур в этот день уже готова. Главное — соблюдать её.
«Считаю, что последний звонок должен остаться в памяти добрым и светлым событием. Эксцессы в такой день ни к чему», — подчеркнул глава региона.
Он особо отметил, что продажа алкоголя в этот день будет запрещена на всей территории края.
Ранее сообщалось, что в Челябинске назначили дату проведения последних звонков на 25 мая.