На Ставрополье последние звонки 25 мая пройдут для 40 тысяч выпускников

Около 40 тыс. учащихся 9-х и 11-х классов школ Ставропольского края встретят последние звонки в субботу, 25 мая.

Об этом сообщает ИА «Победа26».

По словам главы региона Владимира Владимирова, методика работы всех структур в этот день уже готова. Главное — соблюдать её.

«Считаю, что последний звонок должен остаться в памяти добрым и светлым событием. Эксцессы в такой день ни к чему», — подчеркнул глава региона.

Он особо отметил, что продажа алкоголя в этот день будет запрещена на всей территории края.

Ранее сообщалось, что в Челябинске назначили дату проведения последних звонков на 25 мая.