RT в Telegram
Подпишись

На Ставрополье последние звонки 25 мая пройдут для 40 тысяч выпускников

Короткая ссылка
Около 40 тыс. учащихся 9-х и 11-х классов школ Ставропольского края встретят последние звонки в субботу, 25 мая.
На Ставрополье последние звонки 25 мая пройдут для 40 тысяч выпускников
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Победа26».

По словам главы региона Владимира Владимирова, методика работы всех структур в этот день уже готова. Главное — соблюдать её.

«Считаю, что последний звонок должен остаться в памяти добрым и светлым событием. Эксцессы в такой день ни к чему», — подчеркнул глава региона.

Он особо отметил, что продажа алкоголя в этот день будет запрещена на всей территории края.

Ранее сообщалось, что в Челябинске назначили дату проведения последних звонков на 25 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить