RT в Telegram
Подпишись

Невролог Демьяновская посоветовала распределять нагрузку во время уборки

Короткая ссылка
Эксперт лаборатории «Гемотест» невролог Екатерина Демьяновская рекомендовала распределять нагрузку на весь опорно-двигательный аппарат во время домашней уборки.
Невролог Демьяновская посоветовала распределять нагрузку во время уборки
  • Gettyimages.ru

Неправильное распределение нагрузки и неудобная поза при работе по дому может привести к болям в пояснице, заявила эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

«Так бывает, если пылесос неудобный или очень тяжёлый, а трубка, к которой крепится шланг, не регулируется по высоте», — сказала Демьяновская.

Как отметила специалист, чтобы избежать нагрузки в поясничном отделе, плечевом поясе и шее, следует пылесосить, слегка наклонившись и выставив вперёд одну ногу, а свободную руку упереть в бедро.

Ранее невролог, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева Минздрава России кандидат медицинских наук Юлия Ярыгина предупредила дачников, что работа в огороде вниз головой повышает риск инсульта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить