Невролог Демьяновская посоветовала распределять нагрузку во время уборки
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Неправильное распределение нагрузки и неудобная поза при работе по дому может привести к болям в пояснице, заявила эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».
«Так бывает, если пылесос неудобный или очень тяжёлый, а трубка, к которой крепится шланг, не регулируется по высоте», — сказала Демьяновская.
Как отметила специалист, чтобы избежать нагрузки в поясничном отделе, плечевом поясе и шее, следует пылесосить, слегка наклонившись и выставив вперёд одну ногу, а свободную руку упереть в бедро.
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