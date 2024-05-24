Невролог Демьяновская посоветовала распределять нагрузку во время уборки

Эксперт лаборатории «Гемотест» невролог Екатерина Демьяновская рекомендовала распределять нагрузку на весь опорно-двигательный аппарат во время домашней уборки.

Неправильное распределение нагрузки и неудобная поза при работе по дому может привести к болям в пояснице, заявила эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

«Так бывает, если пылесос неудобный или очень тяжёлый, а трубка, к которой крепится шланг, не регулируется по высоте», — сказала Демьяновская.

Как отметила специалист, чтобы избежать нагрузки в поясничном отделе, плечевом поясе и шее, следует пылесосить, слегка наклонившись и выставив вперёд одну ногу, а свободную руку упереть в бедро.

Ранее невролог, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева Минздрава России кандидат медицинских наук Юлия Ярыгина предупредила дачников, что работа в огороде вниз головой повышает риск инсульта.