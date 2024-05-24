Врач Тананакина: резкие колебания веса могут указывать на проблемы со щитовидкой
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Так, при гипотиреозе может наблюдаться набор лишнего веса, а при гипертиреозе, напротив, похудение, поделилась специалист с РИАМО.
«Среди симптомов может быть постоянное ощущение холода и постоянные приливы жара», — также отметила Тананакина.
По её словам, другие симптомы, которые могут указывать на гипотиреоз, — чрезмерная усталость, сонливость или бессонница. Кроме того, может наблюдаться затруднённое глотание и дыхание, изменения голоса, сухость кожи, волос и ногтей.
А признаками гипертиреоза может стать гладкая кожа, а также обильное выпадение волос.
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