Врач Неронов рассказал о группе риска по гепатитам
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Лечение вирусного гепатита должно быть направлено на быстрое восстановление печени, отметил специалист в беседе с РИАМО.
Комплекс мер включает в себя диету, витамины, желчегонные, а также противовирусные препараты, сказал гастроэнтеролог.
По словам врача, важно также соблюдать рекомендации по лечению и профилактике гепатитов, чтобы избежать серьёзных осложнений.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.