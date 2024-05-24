Врач Неронов рассказал о группе риска по гепатитам

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов предупредил, что путешественники, употребляющие «сырую» воду и редко моющие руки, находятся в группе риска по гепатитам.

Лечение вирусного гепатита должно быть направлено на быстрое восстановление печени, отметил специалист в беседе с РИАМО.

Комплекс мер включает в себя диету, витамины, желчегонные, а также противовирусные препараты, сказал гастроэнтеролог.

По словам врача, важно также соблюдать рекомендации по лечению и профилактике гепатитов, чтобы избежать серьёзных осложнений.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.