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Врач Суворова объяснила возникновение аллергии при вакцинации

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Врач — аллерголог-иммунолог medtech-сервиса Budu Марина Суворова рассказала, почему при вакцинации может возникать аллергическая реакция. К примеру, это может быть связано с содержащимся в вакцине антибиотиком.

Реакция может быть местной (отёк, гиперемия, болезненность), а также системной (повышение температуры тела выше 39.0 °С, затруднённое дыхание, головокружение из-за снижения АД), поделилась она в разговоре с «Газетой.Ru».

Аллергикам специалист посоветовала принимать на фоне вакцинации антигистаминные препараты.

Компоненты вакцины, которые могут вызвать аллергию, — это белок куриного и перепелиного яйца, этот компонент содержится в большинстве вакцин. Также аллергию могут вызвать желатин и некоторые другие составляющие, добавила Суворова.

Кроме того, по её словам, человек может тяжело переносить вакцинацию при дефиците белка, витаминов или микроэлементов.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.

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