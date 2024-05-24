Песков сообщил о подготовке визита Путина в Северную Корею
- РИА Новости
«Как известно, действительно у президента Путина есть действующее приглашение посетить Северную Корею с официальным визитом. Визит готовится. Мы своевременно сообщим даты такой поездки», — сказал он РИА Новости.
В феврале в МИД России сообщили, что сроки визита президента Путина в КНДР согласовываются сторонами по дипломатическим каналам.
В аппарате помощников главы МИД КНДР назвали Путина самым близким другом корейского народа.
Ранее лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын направил Путину поздравление со вступлением в должность президента России.