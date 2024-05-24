RT в Telegram
Подпишись

Песков сообщил о подготовке визита Путина в Северную Корею

Короткая ссылка
У президента России Владимира Путина есть приглашение посетить КНДР, такая поездка готовится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков сообщил о подготовке визита Путина в Северную Корею
  • РИА Новости

«Как известно, действительно у президента Путина есть действующее приглашение посетить Северную Корею с официальным визитом. Визит готовится. Мы своевременно сообщим даты такой поездки», — сказал он РИА Новости.

В феврале в МИД России сообщили, что сроки визита президента Путина в КНДР согласовываются сторонами по дипломатическим каналам.

В аппарате помощников главы МИД КНДР назвали Путина самым близким другом корейского народа.

Ранее лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын направил Путину поздравление со вступлением в должность президента России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить