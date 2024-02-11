МИД: Москва и Пхеньян согласовывают сроки визита Путина в КНДР

Сроки визита президента России Владимира Путина в КНДР согласовываются сторонами по дипломатическим каналам. Об этом сообщил директор первого департамента Азии Министерства иностранных дел России Иван Желоховцев.

По его словам, посетить Пхеньян российского лидера в ходе саммита на космодроме Восточный в сентябре 2023 года пригласил председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.

«Это приглашение было подтверждено в ходе недавнего визита в нашу страну министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам», — цитирует Желоховцева РИА Новости.

Одной из тем встречи Путина с главой МИД КНДР стала ситуация на Корейском полуострове. Однако главный акцент был сделан на развитии двусторонних отношений.

Ранее в аппарате помощников главы МИД КНДР назвали Путина самым близким другом корейского народа.