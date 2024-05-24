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Курганская область заняла первое место по выпуску товаров и услуг

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Курганская область заняла первое место в России по выпуску товаров и услуг, входящих в реальный сектор экономики, сообщил глава региона Вадим Шумков.
Курганская область заняла первое место по выпуску товаров и услуг
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

По словам Шумкова, индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности составил 128,3% по итогам I квартала.

В материале уточняется, что к базовым видам относятся растениеводство, животноводство, охота, добыча полезных ископаемых, торговля и перевозки.

Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков прокомментировал идею создания единого QR-кода для расчётов.

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