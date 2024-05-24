Курганская область заняла первое место по выпуску товаров и услуг
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Об этом сообщает URA.RU.
По словам Шумкова, индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности составил 128,3% по итогам I квартала.
В материале уточняется, что к базовым видам относятся растениеводство, животноводство, охота, добыча полезных ископаемых, торговля и перевозки.
Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков прокомментировал идею создания единого QR-кода для расчётов.