Депутат Аксаков прокомментировал идею создания единого QR-кода для расчётов

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков прокомментировал идею создания единого универсального QR-кода для расчётов за товары и услуги.

«Банки относятся к этой инициативе по-разному, в основном положительно, поскольку некоторые кредитные организации сами разработали свои QR-коды и предлагают их для использования при оплате товаров и услуг. Но иногда в головах пользователей возникает путаница с этим инструментом, они не могут выбрать тот QR-код, который им хотелось бы применить, находятся в замешательстве — что выгоднее, что эффективнее?» — заявил депутат в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, ЦБ рекомендовал вариант создания единого QR-кода, который бы позволил не путаться в предложениях.

Как пояснил Аксаков, такое универсальное решение позволяет распределять платежи по тем институтам, с которыми работает человек.

«Законопроект подготовлен, внесён в Госдуму и в ближайшее время будет рассмотрен», — заключил он.

Ранее старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников рассказал о рисках при оплате с помощью QR-кода.