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Юрист Гусятников посоветовал с осторожностью относиться к оплате по QR-коду

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Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников рассказал о рисках при оплате с помощью QR-кода.
Юрист Гусятников посоветовал с осторожностью относиться к оплате по QR-коду
  • Gettyimages.ru

«Оплата товаров в крупных магазинах и супермаркетах относительно безопасна, потому что там используется динамический QR-код, который генерируется индивидуально под каждую покупку. Тем не менее, прежде чем нажать кнопку «оплатить», стоит внимательно проверять реквизиты и сумму», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в случае со статическими QR-кодами стоит проявлять особую бдительность. Как пояснил эксперт, чаще всего злоумышленники используют схему с подменой QR-кода, то есть наклеивают свой поверх настоящего.

Гусятников рекомендовал оплачивать по QR-коду только тогда, когда есть уверенность в подлинности и только в проверенных местах.

Ранее эксперт по кибербезопасности, генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский в беседе с НСН рассказал, как защититься от мошенников в мессенджерах.

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