Врач Степанов рассказал о современных методиках избавления от камней в почках

Врач — уролог-андролог «СМ-Клиники» Владимир Степанов рассказал о современных методах лечения мочекаменной болезни в России.

«При камнях небольших размеров пациентам, как правило, предлагается лекарственная терапия», — рассказал специалист в беседе с газетой «Известия».

При запущенной форме нефролитиаза камни удаляют оперативным путём.

По словам Степанова, наиболее эффективной методикой является контактная литотрипсия, позволяющая малотравматичным способом измельчить камни до мелкого песка и вывести их из организма.

Существуют разные варианты этой процедуры — пневматическая, ультразвуковая и лазерная. Лечащий врач решает, какая из существующих методик является наиболее подходящей в каждом отдельном случае, заключил уролог.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.