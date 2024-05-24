Врач Степанов рассказал о современных методиках избавления от камней в почках
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«При камнях небольших размеров пациентам, как правило, предлагается лекарственная терапия», — рассказал специалист в беседе с газетой «Известия».
При запущенной форме нефролитиаза камни удаляют оперативным путём.
По словам Степанова, наиболее эффективной методикой является контактная литотрипсия, позволяющая малотравматичным способом измельчить камни до мелкого песка и вывести их из организма.
Существуют разные варианты этой процедуры — пневматическая, ультразвуковая и лазерная. Лечащий врач решает, какая из существующих методик является наиболее подходящей в каждом отдельном случае, заключил уролог.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.