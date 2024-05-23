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Врач Ковалёва: микропластик наносит урон всему организму

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Врач-дерматолог Клиники профессора Калинченко клинической базы кафедры эндокринологии с курсом холистической медицины РУДН им. Патриса Лумумбы Светлана Ковалёва рассказала, что микропластик наносит урон всему организму.
Врач Ковалёва: микропластик наносит урон всему организму
  • Gettyimages.ru

«Токсические эффекты имеют очень разнообразное проявление. В первую очередь окислительный стресс и формирование хронического воспаления как следствие. Нарушаются метаболизм и иммунные реакции, возникает дисфункция кишечника, затрудняется работа мозга и так далее», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт посоветовала исключить применение пластиковой посуды и другой продукции из пластика.

«Микропластик — это механические повреждения и запуск воспалительных реакций», — добавила Ковалёва.

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