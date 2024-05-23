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Специалист Моргунова рассказала о составляющих зарплаты

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Сооснователь «Моего дела» Анастасия Моргунова заявила, что зарплата официально трудоустроенных граждан складывается из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.
Специалист Моргунова рассказала о составляющих зарплаты
  • Gettyimages.ru

«Оклад — это фиксированная часть зарплаты. К компенсационным выплатам относятся доплаты и надбавки компенсационного характера за разъездной характер работы, ненормированный рабочий день, труд в особых климатических условиях, за «вредность», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, к стимулирующим выплатам относятся премии, бонусы, надбавки за стаж или высокую квалификацию.

Как отметила Моргунова, сотрудникам желательно изучить положение об оплате труда и социальном пакете, который предлагает работодатель.

Ранее финансовый консультант, основатель и преподаватель международной онлайн-школы deFIN Наталия Иванова дала рекомендации, как остаться востребованным на рынке труда.

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