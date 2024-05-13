Специалист Иванова рассказала, как остаться востребованным на рынке труда

Финансовый консультант, основатель и преподаватель международной онлайн-школы DeFIN Наталия Иванова дала рекомендации, как остаться востребованным на рынке труда.

«Ориентируйтесь на свой опыт. Накладывайте свой предыдущий опыт на текущую работу. Развивайтесь в той сфере, которая больше всего интересна», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, необходимо монетизировать свои знания и хобби с помощью социальных сетей.

Кроме того, можно пройти обучение на онлайн-платформе, которая позволяет сразу после прохождения курса пойти на стажировку, а также оставаться на связи с профессиональным сообществом.

«Не останавливайтесь на узкой профессии. Развивайтесь, ведь уже через несколько месяцев профессия может потерять актуальность. Постоянно пополняйте свои навыки», — заключила Иванова.

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