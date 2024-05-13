RT в Telegram
Подпишись

Специалист Иванова рассказала, как остаться востребованным на рынке труда

Короткая ссылка
Финансовый консультант, основатель и преподаватель международной онлайн-школы DeFIN Наталия Иванова дала рекомендации, как остаться востребованным на рынке труда.
Специалист Иванова рассказала, как остаться востребованным на рынке труда
  • РИА Новости

«Ориентируйтесь на свой опыт. Накладывайте свой предыдущий опыт на текущую работу. Развивайтесь в той сфере, которая больше всего интересна», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, необходимо монетизировать свои знания и хобби с помощью социальных сетей.

Кроме того, можно пройти обучение на онлайн-платформе, которая позволяет сразу после прохождения курса пойти на стажировку, а также оставаться на связи с профессиональным сообществом.

«Не останавливайтесь на узкой профессии. Развивайтесь, ведь уже через несколько месяцев профессия может потерять актуальность. Постоянно пополняйте свои навыки», — заключила Иванова.

Ранее практикующий психолог, схема-терапевт Людмила Шульга рассказала, какие факторы могут помешать карьерному росту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить