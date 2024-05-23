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Подмосковные врачи рассказали о последствиях гиподинамии

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Врачи Химкинской областной больницы рассказали, какие могут быть последствия гиподинамии. Это состояние, характеризующееся недостаточной физической активностью и уменьшением мышечной силы.
Подмосковные врачи рассказали о последствиях гиподинамии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1».

Гиподинамия приводит к появлению лишнего веса, риску развития хронических заболеваний сердца и сосудов, эндокринной системы, а также к снижению иммунитета и депрессивным состояниям.

«Наверняка все знают, что 10 тыс. — это просто красивое число. Ровно через столько шагов обнулялся первый шагомер, изобретённый в Японии. На самом деле 30 минут ходьбы в среднем темпе достаточно для начала. Средний темп — это как будто вы немного торопитесь, но не сбиваете дыхание», — заявили специалисты.

Для усиления активности желательно использовать все возможности — ходить пешком по лестнице, делать разминку и так далее.

Ранее врач — эндокринолог-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина дала рекомендации по рациону питания для профилактики инсульта.

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