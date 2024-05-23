В ЯНАО предприниматели получат гранты за трудоустройство инвалидов

Восемь предприятий Ямала получат гранты до 2 млн рублей на трудоустройство жителей с инвалидностью.

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на пресс-службу правительства ЯНАО.

Директор департамента занятости населения региона Ольга Акинина отметила, что грантовая поддержка позволит дополнительно трудоустроить не менее 40 человек с инвалидностью.

«Кураторы службы занятости будут сопровождать их в вопросах организации трудового процесса и оказывать им индивидуальную помощь», — добавила она.

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