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В ЯНАО предприниматели получат гранты за трудоустройство инвалидов

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Восемь предприятий Ямала получат гранты до 2 млн рублей на трудоустройство жителей с инвалидностью.
В ЯНАО предприниматели получат гранты за трудоустройство инвалидов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на пресс-службу правительства ЯНАО.

Директор департамента занятости населения региона Ольга Акинина отметила, что грантовая поддержка позволит дополнительно трудоустроить не менее 40 человек с инвалидностью.

«Кураторы службы занятости будут сопровождать их в вопросах организации трудового процесса и оказывать им индивидуальную помощь», — добавила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице стартовал отборочный этап чемпионата «Абилимпикс-2024».

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