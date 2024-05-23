В ЯНАО предприниматели получат гранты за трудоустройство инвалидов
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на пресс-службу правительства ЯНАО.
Директор департамента занятости населения региона Ольга Акинина отметила, что грантовая поддержка позволит дополнительно трудоустроить не менее 40 человек с инвалидностью.
«Кураторы службы занятости будут сопровождать их в вопросах организации трудового процесса и оказывать им индивидуальную помощь», — добавила она.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице стартовал отборочный этап чемпионата «Абилимпикс-2024».