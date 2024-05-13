В Москве стартовал отборочный этап чемпионата «Абилимпикс-2024», заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом, как сообщает газета «Известия», Собянин написал в своём Telegram-канале.

«В отборочном этапе Х конкурса примут участие больше 1,6 тыс. москвичей. Они посоревнуются в 62 компетенциях. Будет десять новых востребованных на рынке труда направлений, в том числе нейросетевое искусство, разработка мобильных приложений и графический дизайн. Лучшие выйдут в финал московского чемпионата и получат шанс представить столицу на Национальном конкурсе», — написал он.

Собянин пояснил, что «Абилимпикс» — инклюзивная экосистема для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. На конкурсе профессионального мастерства они находят заслуженное признание, новые знакомства и перспективную работу.

Ранее сообщили, что в Москве состоится самый массовый полуфинал конкурса «Это у нас семейное».