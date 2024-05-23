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Волонтёр: ещё восемь лошадей могут вскоре умереть на конезаводе на Ставрополье

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Восемь лошадей могут вскоре умереть на конезаводе на Ставрополье, где животных держали без еды и воды, сообщила RT волонтёр Тамара Калашникова, которая посетила предприятие 21 мая.

Она рассказала, что состояние животных критическое, лошадей кормят, но их здоровье было подорвано.

«Им [животным] нужно оказывать ежедневную ветпомощь, но это не делается. Там просто нет специалистов», — сказала волонтёр.

Она добавила, что деньги на помощь животным у конезавода есть. С её слов, они идут на другие цели.

1 мая стало известно, что в Ставропольском крае возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с животными на конном заводе, который находится в Александровском округе.

Главный зоотехник рассказал RT, что на конезаводе якобы нет никаких проблем, предприятие работает.

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