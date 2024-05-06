На конезаводе Ставрополья заявили, что на предприятии «болезней не обнаружено»

На конезаводе, где нашли истощённых и мёртвых лошадей, якобы нет никаких проблем, предприятие работает, рассказал RT главный зоотехник Магомед Омаров.

Он заявил, что данные о гибели животных распространили некие «заинтересованные лица» с целью «скомпрометировать владельца» хозяйства. По его словам, многие кадры, опубликованные в сети, сняты не у них.

«Есть несколько фотографий, которые имеют к нам отношение. Но они сделаны в момент падежа, когда ветеринарные врачи не приехали на место и не сделали акт. Только после этого мёртвых лошадей забирают. Умершие лошади были возрастными, им было по 20 лет», — сообщил Омаров.

Сейчас на конезаводе от 170 лошадей терской породы, говорит собеседник. Он добавил, что «болезней или чего-то такого не обнаружено».

Волонтёр Тамара Калашникова сообщила RT, что администрация завода не пускает на территорию специализированных ветеринаров и утверждает, будто проблем нет.

Владелец предприятия на связь не выходит. Сотрудников, которые рассказали СМИ о происходящем, не допустили к работе, добавила она.

1 мая стало известно, что в Ставропольском крае возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с животными на конном заводе, который находится в Александровском округе.