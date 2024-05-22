Средняя зарплата в Челябинской области выросла на 25% за год
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций без выплат социального характера за февраль 2024 года составила 125,6% относительно февраля 2023 года. Она составила 63 051,5 рубля», — отмечено в мониторинге Челябинскстата.
Также зарплаты выросли в сферах сельского и лесного хозяйств, охоты, рыболовства и рыбоводства, образования, сфере здравоохранения и социальных услуг.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о росте зарплат в регионе в 2023 году.