Средняя зарплата в Челябинской области выросла на 25% за год

В Челябинскстате опубликовали данные о росте средней зарплаты в регионе на 25% за год.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций без выплат социального характера за февраль 2024 года составила 125,6% относительно февраля 2023 года. Она составила 63 051,5 рубля», — отмечено в мониторинге Челябинскстата.

Также зарплаты выросли в сферах сельского и лесного хозяйств, охоты, рыболовства и рыбоводства, образования, сфере здравоохранения и социальных услуг.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о росте зарплат в регионе в 2023 году.