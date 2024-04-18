В Ростовской области рассказали о динамике зарплат в 2023 году

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о росте зарплат в регионе в 2023 году.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Как отметил чиновник, среднемесячная заработная плата увеличились на 15%.

Безработица в регионе в настоящее время составляет 0,3%.

На региональные проекты в 2023 году выделили более 40 млрд рублей.

Ранее в Северо-Кавказстат назвали самые высокооплачиваемые профессии января и заявили, что в первом месяце 2024 года средняя зарплата в Ставропольском крае составила 46,2 тыс. рублей, что на 11,7% больше, чем годом ранее.