В Ростовской области рассказали о динамике зарплат в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
Как отметил чиновник, среднемесячная заработная плата увеличились на 15%.
Безработица в регионе в настоящее время составляет 0,3%.
На региональные проекты в 2023 году выделили более 40 млрд рублей.
Ранее в Северо-Кавказстат назвали самые высокооплачиваемые профессии января и заявили, что в первом месяце 2024 года средняя зарплата в Ставропольском крае составила 46,2 тыс. рублей, что на 11,7% больше, чем годом ранее.