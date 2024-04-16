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В Ставропольском крае назвали самые высокооплачиваемые профессии января

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В Северо-Кавказстат назвали самые высокооплачиваемые профессии января и заявили, что в первом месяце 2024 года средняя зарплата в Ставропольском крае составила 46,2 тыс. рублей, что на 11,7% больше, чем годом ранее.
В Ставропольском крае назвали самые высокооплачиваемые профессии января
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на статистическое агентство.

Самой высокооплачиваемой работой в регионе названа деятельность в сфере добычи полезных ископаемых (60,2 тыс. рублей).

Второе место занимают работники сферы информации и связи (58 тыс. рублей).

Далее следуют сотрудники обеспечения электрической энергией, газом и паром и специалисты по кондиционированию воздуха (55,8 тыс. рублей).

В список также попали сотрудники обрабатывающих производств, представители сфер финансовой и страховой деятельности, государственного управления.

Ранее сообщалось, что Ямал попал в число лидеров по количеству вакансий.

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