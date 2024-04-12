В число лидеров по количеству вакансий попал Ямал

Ямал попал в число лидеров по количеству вакансий.

Об этом, как сообщает URA.RU, заявили в правительстве ЯНАО.

«За время реализации проекта «Мастер рекрутмента» к нему подключились 135 ямальских работодателей. За каждым из них закреплён кадровый консультант, который содействует в подборе подходящих кадров через единую цифровую платформу «Работа в России», аккаунты службы занятости населения, группы профессиональных сообществ и платформу HeadHunter. На предложенные ямальскими работодателями вакансии отобрано более 700 резюме», — говорится в сообщении.

На Ямале уровень безработицы остаётся одним из самых низких в стране.

Ранее в правительстве Удмуртской Республики рассказали, что количество самозанятых в регионе возросло до 74 тыс. человек.