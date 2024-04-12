Количество самозанятых в Удмуртии возросло до 74 тысяч

В Удмуртии количество людей, которые сами обеспечивают себя работой, возросло до 74 тыс. человек.

Об этом, как сообщает udm-info.ru, рассказали в правительстве Удмуртской Республики.

В 2024 году количество налогоплательщиков на профессиональный доход в регионе выросло на 6,5 тыс.

Самые распространённые сферы деятельности самозанятых в Удмуртии — это строительство, реклама и маркетинг, перевозки и изготовление продукции собственного производства.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с 2021 года почти в пять раз увеличилось число вакансий, предполагающих гибридный график работы.