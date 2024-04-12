RT в Telegram
Подпишись

Количество самозанятых в Удмуртии возросло до 74 тысяч

Короткая ссылка
В Удмуртии количество людей, которые сами обеспечивают себя работой, возросло до 74 тыс. человек.
Количество самозанятых в Удмуртии возросло до 74 тысяч
  • Gettyimages.ru
  • © GaudiLab

Об этом, как сообщает udm-info.ru, рассказали в правительстве Удмуртской Республики.

В 2024 году количество налогоплательщиков на профессиональный доход в регионе выросло на 6,5 тыс.

Самые распространённые сферы деятельности самозанятых в Удмуртии — это строительство, реклама и маркетинг, перевозки и изготовление продукции собственного производства.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с 2021 года почти в пять раз увеличилось число вакансий, предполагающих гибридный график работы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить