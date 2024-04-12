Количество самозанятых в Удмуртии возросло до 74 тысяч
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Об этом, как сообщает udm-info.ru, рассказали в правительстве Удмуртской Республики.
В 2024 году количество налогоплательщиков на профессиональный доход в регионе выросло на 6,5 тыс.
Самые распространённые сферы деятельности самозанятых в Удмуртии — это строительство, реклама и маркетинг, перевозки и изготовление продукции собственного производства.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с 2021 года почти в пять раз увеличилось число вакансий, предполагающих гибридный график работы.