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В Петербурге почти в пять раз выросло число вакансий с гибридным графиком

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В Санкт-Петербурге с 2021 года почти в пять раз увеличилось число вакансий, предполагающих гибридный график работы, а предложений о работе в удалённом режиме стало больше на 24%.
В Петербурге почти в пять раз выросло число вакансий с гибридным графиком
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на сервис по поиску работы HeadHunter.

«Доля вакансий с упоминанием «гибрида» в Петербурге в 2021 году составляла 0,8%, а в 2023 году уже 3%. А вот доля вакансий с удалёнкой снизилась за три года с 6,2 до 5,9%», — сказано в сообщении.

При этом отмечается рост интереса горожан к вакансиям на удалёнке. Так, в среднем в 2023 году одну вакансию с таким форматом работы рассматривали 117 человек — на 83% больше, чем тремя годами ранее.

Глава молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН назвала самые популярные профессии на удалёнке.

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