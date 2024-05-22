Володин прокомментировал решение МУС об ордере на арест Нетаньяху

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США всегда использовали Международный уголовный суд (МУС) как ручной инструмент для достижения своих целей.

Володин отметил, что в ситуации с решением МУС добиваться выдачи ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта «удобная для американцев схема дала сбой».

«Когда расследования велись в отношении неугодных Вашингтону стран Ближнего Востока, Африки и Азии, США поддерживали эти решения, более того — зачастую сами их инициировали», — рассказал Володин.

По словам спикера Госдумы, впервые объектом преследования МУС стал «лидер ближайшего союзника Вашингтона».

Ранее в Кремле назвали любопытной реакцию США на решение МУС в отношении израильских властей.

20 мая прокурор МУС Карим Ахмад Хан объявил, что будет добиваться ордеров на арест для лидеров ХАМАС, Нетаньяху и Галанта по обвинениям в военных преступлениях.

Президент США Джо Байден отверг обвинения МУС и заявил, что США не считают происходящее в Газе геноцидом.