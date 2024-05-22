RT в Telegram
Подпишись

Володин прокомментировал решение МУС об ордере на арест Нетаньяху

Короткая ссылка
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США всегда использовали Международный уголовный суд (МУС) как ручной инструмент для достижения своих целей.
Володин прокомментировал решение МУС об ордере на арест Нетаньяху
  • РИА Новости

Володин отметил, что в ситуации с решением МУС добиваться выдачи ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта «удобная для американцев схема дала сбой».

«Когда расследования велись в отношении неугодных Вашингтону стран Ближнего Востока, Африки и Азии, США поддерживали эти решения, более того — зачастую сами их инициировали», —  рассказал Володин. 

По словам спикера Госдумы, впервые объектом преследования МУС стал «лидер ближайшего союзника Вашингтона».

Ранее в Кремле назвали любопытной реакцию США на решение МУС в отношении израильских властей. 

20 мая прокурор МУС Карим Ахмад Хан объявил, что будет добиваться ордеров на арест для лидеров ХАМАС, Нетаньяху и Галанта по обвинениям в военных преступлениях.

Президент США Джо Байден отверг обвинения МУС и заявил, что США не считают происходящее в Газе геноцидом. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить