Володин прокомментировал решение МУС об ордере на арест Нетаньяху
- РИА Новости
Володин отметил, что в ситуации с решением МУС добиваться выдачи ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта «удобная для американцев схема дала сбой».
«Когда расследования велись в отношении неугодных Вашингтону стран Ближнего Востока, Африки и Азии, США поддерживали эти решения, более того — зачастую сами их инициировали», — рассказал Володин.
По словам спикера Госдумы, впервые объектом преследования МУС стал «лидер ближайшего союзника Вашингтона».
Ранее в Кремле назвали любопытной реакцию США на решение МУС в отношении израильских властей.
20 мая прокурор МУС Карим Ахмад Хан объявил, что будет добиваться ордеров на арест для лидеров ХАМАС, Нетаньяху и Галанта по обвинениям в военных преступлениях.
Президент США Джо Байден отверг обвинения МУС и заявил, что США не считают происходящее в Газе геноцидом.