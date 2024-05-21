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Психотерапевт Крашкина рассказала о симптомах хронической усталости

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Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Ирина Крашкина назвала симптомы хронической усталости.
Психотерапевт Крашкина рассказала о симптомах хронической усталости
  • Gettyimages.ru

«Симптомы синдрома хронической усталости у взрослых включают проблемы со сном, головные боли, снижение концентрации внимания, постоянное чувство слабости и усталости, эмоциональные расстройства, боли в мышцах и суставах, пониженный иммунитет, ощущение изнеможения, приступы гнева», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, от данного недуга чаще всех страдают люди, занимающиеся интеллектуальным трудом и нацеленные на продвижение по карьерной лестнице.

«Это состояние часто встречается у жителей крупных городов развитых стран, чаще всего ему подвержены люди в возрасте 25—45 лет», — заключила психотерапевт.

Ранее начальник отдела карьерной экспертизы центра «Профессии будущего» Галина Чемоданова рассказала о вреде переработок для здоровья.

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