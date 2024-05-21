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Хирург Руднев назвал заболевания, схожие по симптомам с аппендицитом

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Хирург, флеболог «СМ-Клиники» Александр Руднев назвал несколько заболеваний, которые по своим симптомам могут походить на острый аппендицит.
Хирург Руднев назвал заболевания, схожие по симптомам с аппендицитом
  • Gettyimages.ru

Симптоматикой, схожей с аппендицитом, обладают некоторые заболевания почек, а также воспалительные заболевания у женщин, к примеру воспаления придатков или разрыв кисты, поделился врач в беседе с «Газетой.Ru»

Кроме того, некоторые заболевания кишечника обладают схожей с аппендицитом симптоматикой, к примеру энтероколит, отметил Руднев.

Ещё одно заболевание, которое может быть похожим на острый аппендицит, — прободная язва двенадцатиперстной кишки.

«Как видно, многие серьёзные и угрожающие жизни заболевания могут протекать под видом острого аппендицита. Поэтому при возникновении болей в животе требуется в экстренном порядке осмотр хирурга», — заключил специалист.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.

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