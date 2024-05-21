Стоматолог Мартынова рассказала, как предотвратить образование зубного камня
- Gettyimages.ru
После еды в полости рта образуется мягкий налёт, который оседает в углублениях и между зубами, становясь питательной средой для размножения бактерий, поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».
«Если мягкий налёт вовремя не вычищать, он фиксируется на зубах, становится плотным за счёт насыщения минералами слюны и превращается в зубной камень, вычистить который самостоятельно уже невозможно», — объяснила Мартынова.
Она посоветовала очищать зубы с помощью зубной щётки, а для очистки боковых поверхностей использовать зубную нить, межзубные ёршики и ирригатор.
Ранее врач-стоматолог общей практики, медицинский эксперт Алексей Антипенко дал рекомендации, как подготовиться к посещению стоматолога.