Стоматолог Мартынова рассказала, как предотвратить образование зубного камня

Стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматологии», кандидат медицинских наук Елена Мартынова рассказала, что очищать поверхность зубов после приёма пищи следует не только с помощью зубной щётки.

После еды в полости рта образуется мягкий налёт, который оседает в углублениях и между зубами, становясь питательной средой для размножения бактерий, поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».

«Если мягкий налёт вовремя не вычищать, он фиксируется на зубах, становится плотным за счёт насыщения минералами слюны и превращается в зубной камень, вычистить который самостоятельно уже невозможно», — объяснила Мартынова.

Она посоветовала очищать зубы с помощью зубной щётки, а для очистки боковых поверхностей использовать зубную нить, межзубные ёршики и ирригатор.

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